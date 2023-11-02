Глава Ингушетии выразил поддержку карачаевцам в связи с 80-летием депортации народа

«Нам до боли знакомо чувство скорби, связанное с этим днем. Сегодня хочется выразить слова сочувствия и поддержки каждой семье, потерявшей в то время своих родных и близких, прошедшей через множество тягот и лишений», — цитирует Махмуд-Али Калиматова его пресс-служба.

По словам руководителя субъекта, десятки тысяч ни в чем не повинных людей стали жертвами преступной и античеловечной акции, осуществленной сталинским режимом. Однако тяжелые годы жизни в изгнании не сломили дух карачаевского народа. Люди сохранили свою самобытную культуру и обычаи.

«Мы обязаны помнить прошлое, но жить необходимо с надеждой в добро и справедливость. Убежден, что дружба народов России, мир и спокойствие на нашей земле станут лучшей памятью о тех, кто испытал всю тяжесть и боль изгнания. Уважаемый Рашид Бориспиевич! От имени ингушского народа выражаю Вам и многонациональному народу Карачаево-Черкесии свою солидарность и поддержку. Пусть Всевышний избавит нас от повторения подобных трагедий и дарует мир и благополучие», — подчеркнул Глава региона.

Карачаевцы стали первым народом, депортированным с Северного Кавказа 2 ноября 1943 года. В ссылке из 70 тыс. человек погибли более 43 тысяч, из которых 22 тыс. — дети. С исконных мест проживания позднее также были выселены ингуши, чеченцы и балкарцы. Право вернуться на родную землю депортированные народы получили 9 января 1957 года.

Сегодня в КЧР состоялось траурное мероприятие. «В Карачаевске у мемориального комплекса жертвам депортации карачаевского народа прошел памятный митинг. Мы вспоминаем всех тех, кто так и не смог вернуться домой, на Кавказ, и отдаем дань уважения мужеству наших старших, переживших горькие испытания депортации», — отметил Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.