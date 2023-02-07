Глава Ингушетии выразил соболезнования лидерам Турции и Сирии

«Со вчерашнего дня мы все испытываем боль из-за трагедии, случившейся в Турции и Сирии. Тысячи людей погибло, десятки тысяч пострадали и остались без крова. Цифры, к сожалению, с каждым часом растут», — написал Калиматов в своем Телеграм-канале.

Он отметил, что «все сказанные слова будут усилены нашими молитвами о милости Всевышнего к погибшим и пострадавшим».

«От имени ингушского народа и от себя лично выражаю соболезнования главам государств Реджепу Тайипу Эрдогану и Башару Асаду, а также родным и близким погибших. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления», — подчеркнул Глава региона.

По последним данным в результате землетрясений в Турции погибли почти 3 тыс. человек, более 15 тыс. получили ранения и травмы. В Сирии погибло более 700 человек, пострадали 1430.