Глава Ингушетии выразил соболезнования родным и близким погибших при взрыве на АЗС в Дагестане

«Печальные вести поступили из Дагестана. В Махачкале на одной из заправочных станций произошел взрыв. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. Среди них есть дети, что особенно тяжело. От имени жителей республики и от себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Пострадавшим в результате этого чрезвычайного происшествия желаем скорейшего выздоровления», — написал Махмуд-Али Калиматов в своем ТГ.

Сообщается, что при взрыве на заправке всего погибли 27 человек, в том числе — трое детей. Пострадали больше 60 человек.

По информации МЧС России вечером 14 августа на трассе в Махачкале загорелся автосервис, огонь перекинулся на АЗС, после чего прогремел взрыв. Пожар тушили 260 человек.

В Дагестан для организации оказания медицинской помощи раненым вылетел первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко. Пострадавших при взрыве доставят специальным бортом МЧС в московские больницы.

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил РИА Новости, что семьям погибших окажут материальную и психологическую помощь.

По факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 статьи 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

Пятнадцатое августа в Дагестане объявлено днем траура.