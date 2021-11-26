Глава Ингушетии выразил соболезнования родным и близким погибших шахтеров

«Республика Ингушетия соболезнует и поддерживает родных и близких. Пострадавшим желаем скорейшего выздоровления», — написал Калиматов на своей странице в Instagram.

25 ноября в 8:30 по местному времени, на шахте «Листвяжная», расположенной в поселке городского типа Грамотеинский города Белово, произошло задымление. В тот момент в шахте находились 285 человек, отмечает РИА Новости.

По предварительной информации, в ЧП «Листвяжной» погибло 52 человека, из них шестеро спасатели.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев объявил трехдневный траур, с 26 по 28 ноября по всему Кузбассу приспустят государственные флаги, отменят все развлекательные мероприятия и передачи.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье — «нарушение требований промышленной безопасности».