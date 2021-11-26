Трагедия

Глава Ингушетии выразил соболезнования родным и близким погибших шахтеров

0

 

 

Махмуд-Али Калиматов выразил соболезнования родным и близким погибших в Кемеровской области шахтеров и спасателей.

«Республика Ингушетия соболезнует и поддерживает родных и близких. Пострадавшим желаем скорейшего выздоровления», — написал Калиматов на своей странице в Instagram.

25 ноября в 8:30 по местному времени, на шахте «Листвяжная», расположенной в поселке городского типа Грамотеинский города Белово, произошло задымление. В тот момент в шахте находились 285 человек, отмечает РИА Новости.

По предварительной информации, в ЧП «Листвяжной» погибло 52 человека, из них шестеро спасатели.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев объявил трехдневный траур, с 26 по 28 ноября по всему Кузбассу приспустят государственные флаги, отменят все развлекательные мероприятия и передачи.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье — «нарушение требований промышленной безопасности».

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушский фонд «Клуб добрых людей» провел акцию на республиканской станции переливания крови
В селе Пседах Малгобекского района Ингушетии продолжается строительство нового детского сада
В Ингушетии за минувшие сутки умерли два пациента с Covid-19
В Минздраве Ингушетии поддержали продление срока действия сертификата для переболевших Covid-19
Двое жителей Ингушетии задержаны за незаконную рубку деревьев ценных пород
В МЧС по Ингушетии прошла аттестация спасателей
Спонсоры передали ФОК «Галашки» в Ингушетии новые тренажеры
В ингушскую больницу вслед за медизделиями поступил новый аппарат эндоскопических исследований
С начала 2022 года в Ингушетии будет проводиться демонтаж наземных металлических газовых трубопроводов
Выпуск ингушского календаря обсудили в правительстве региона
Парламент Ингушетии поддержал федеральный законопроект о QR-кодах

Главное

Яндекс.Метрика

 