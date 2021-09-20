Глава Ингушетии выразил соболезнования родным и близким погибших в Пермском госуниверситете

«Глубоко потрясен трагическим событием, произошедшим сегодня утром в Пермском госуниверситете. От имени жителей Ингушетии, от себя лично выражаю слова соболезнования родным и близким погибших. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления», — написал Калиматов на своей странице в Instagram.

Напомним, в понедельник студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу. В результате трагедии восемь человек погибли, несколько пострадали.

Нападавший задержан, его личность установлена. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Его будет расследовать центральный аппарат СК России.