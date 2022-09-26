Соболезнование

Глава Ингушетии выразил соболезнования родным и близким погибших в школе Ижевска

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов выразил соболезнования родным и близким погибших в школе Ижевска. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Пострадали дети и взрослые сотрудники школьной администрации. Кем надо быть, чтобы целенаправленно и хладнокровно расстреливать детей, менее всего ожидающих такие действия от взрослого человека? Такое происшествие всегда застигает врасплох, никто не ожидает подобных нападений», — написал Калиматов.

Глава региона выразил соболезнования семьям погибших, пожелал им с мужеством и стойкостью пережить эти тяжелые дни.

Согласно предварительным данным, неизвестный мужчина ворвался в класс во время урока и открыл стрельбу по ученикам школы № 88 в Ижевске. По словам главы Удмуртии Александра Бречалова, мужчина покончил с собой.

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