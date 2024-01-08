Соболезнование

Глава Ингушетии выразил соболезнования родным и близким ученого Джабраила Чахкиева

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов выразил соболезнования родным и близким профессора Джабраила Чахкиева.

«Ушел из жизни известный ингушский ученый, археолог Джабраил Чахкиев. Почти 26 лет он был связан с архивной службой и внес большой вклад в развитие этой сферы. Будучи экспертом-консультантом, Джабраил Юрьевич много помогал и в реставрационных работах на башенных комплексах в горной Ингушетии. Он также работал со студентами, воспитывал новое поколение преданных своему делу историков и археологов», — написал руководитель субъекта в своем-Телеграм-канале.

Махмуд-Али Калиматов отметил, что для республики — «это большая утрата, о которой мы искренне скорбим».

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что после непродолжительной болезни умер археолог, кандидат исторических наук Джабраил Чахкиев.

Автор двухтомного научно-исследовательского издания «Древности горной Ингушетии» внес огромный вклад в становление и развитие архивного дела республики, совмещая эту работу с преподавательской деятельностью в Ингушском государственном университете. Являлся автором многих монографий, статей по истории, археологии, этнографии ингушей.

Дала гешт долда! 

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