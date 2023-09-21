Глава Ингушетии выразил соболезнования родным погибших в Балашихе спасателей

«В Москве при разборе завалов многоквартирного дома, в котором произошел взрыв газа, погиб наш земляк Магомед Нальгиев. Его жизнь оборвалась, когда он в очередной раз спасал людей, которые нуждались в нем. Это была его работа. Но на такую работу идут только самые мужественные, понимающие, с каким риском сопряжена их профессия, и все равно делающие такой выбор», — отметил руководитель субъекта.

По его словам, спасатель погиб достойной смертью. «Это, конечно, не восполнит родным его потерю, но они могут им гордиться», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

«Вместе с Магомедом погиб и его коллега Олег Калмыков. Искренне соболезную его родным и близким. Желаю им сил пережить эту потерю», — добавил Глава, сообщает его пресс-служба.

Ранее газета «Ингушетия» информировала, что 20 сентября после взрыва в МКД в Балашихе сотрудники Ногинского центра МЧС России Магомед Нальгиев и Олег Калмыков погибли, спасая людей, при повторном обрушении поврежденных конструкций.

Руководитель МЧС России Александр Куренков выразил соболезнования родным и близким коллег, отметив, что «мужество и благородство спасателей, пожертвовавшего своей жизнью ради других, навсегда останется в наших сердцах».

Магомеду Нальгиеву было 42 года.

Дала гешт долда!