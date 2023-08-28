Глава Ингушетии выразил соболезнования родным руководителя Миннаца республики

«Ваха Беков был одним из эффективных членов правительства Ингушетии. Это был энергичный, деятельный и ответственный министр. Я всегда мог положиться на него. К сожалению, после неожиданной болезни его не стало. Врачи до конца боролись за его жизнь», — отметил в своем ТГ Махмуд-Али Калиматов.

Ранее «Ингушетия» сообщала, что сегодня утром в больнице скончался глава Миннаца региона, ему было 48 лет.

Напомним, министр впал в кому из-за обострения панкреатита. В последнее время он пытался справиться с болевыми приступами дома, но несколько дней назад был доставлен в республиканскую больницу в Назрани. Ваха Беков соблюдал диету и постоянно наблюдался у врачей. Несмотря на это, заболевание все же прогрессировало до острой формы.

Ваха Абдул-Вагапович Беков родился в январе 1975 года в сельском поселении Экажево Назрановского района. В 2010 году окончил институт экономики и правоведения, а в 2016 — Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте страны по направлению: государственное и муниципальное управление.

Занимал различные должности в коммерческих организациях, а также являлся депутатом четырех созывов в Экажево. С марта 2022 года возглавлял Миннац республики.

Дала гешт долда!