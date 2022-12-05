Соболезнование

Глава Ингушетии выразил соболезнования руководителю Дагестана и семье Магомедали Магомедова

0

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов выразил глубокие соболезнования семье Героя Труда России, почетного председателя Госсовета Дагестана Магомедали Магомедова, руководителю республики Сергею Меликову, всему дагестанскому народу в связи с его кончиной.

«Он был уважаемым и авторитетным в стране человеком, много лет своей жизни отдал служению России и дагестанскому народу, который так любил. Весомый вклад Магомедали Магомедов внес и в дело сохранения мира и стабильности на Северном Кавказе. Все живущие здесь народы будут помнить об этом», — отметил Калиматов в своем Телеграм-канале.

«Светлая память ему», — добавил он.

Магомедали Магомедович Магомедов родился 15 июня 1930 года в селе Леваши Дагестанской АССР. С 1979 года работал в правительстве республики, сначала заместителем председателя Совета министров Дагестанской АССР, а с мая 1983 года —председателем Совета министров республики. В 1987 году был избран председателем президиума Верховного Совета Дагестанской АССР, а в 1994 года стал председателем Государственного Совета Дагестана.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушетия в тройке регионов-лидеров по отсутствию вредных привычек
В ГКК Ингушетии прошел турнир по плаванию памяти погибших участников СВО
В Ингушетии столкнулись ВАЗ и «Соболь», погибли два человека
В столице Ингушетии дороги обрабатывают пескосоляной смесью
Прокуратура Ингушетии организовала проверку после хлопка газа с четырьмя пострадавшими
Сотрудники мэрии Магаса оказали помощь инвалидам
При столкновении двух легковых автомобилей в Ингушетии пострадали два человека
Четыре человека пострадали из-за взрыва газа в частном доме в Ингушетии
Ингушские каратисты завоевали 13 медалей на Всероссийском фестивале в Адыгее
Люди с ОВЗ показывают удивительную силу духа — Глава Ингушетии
Глава Ингушетии Калиматов поздравил юристов с профессиональным праздником

Главное

Яндекс.Метрика

 