Глава Ингушетии выразил соболезнования руководителю Дагестана и семье Магомедали Магомедова

«Он был уважаемым и авторитетным в стране человеком, много лет своей жизни отдал служению России и дагестанскому народу, который так любил. Весомый вклад Магомедали Магомедов внес и в дело сохранения мира и стабильности на Северном Кавказе. Все живущие здесь народы будут помнить об этом», — отметил Калиматов в своем Телеграм-канале.

«Светлая память ему», — добавил он.

Магомедали Магомедович Магомедов родился 15 июня 1930 года в селе Леваши Дагестанской АССР. С 1979 года работал в правительстве республики, сначала заместителем председателя Совета министров Дагестанской АССР, а с мая 1983 года —председателем Совета министров республики. В 1987 году был избран председателем президиума Верховного Совета Дагестанской АССР, а в 1994 года стал председателем Государственного Совета Дагестана.