Глава Ингушетии выразил соболезнования в связи с крушением Су-34 в Ейске

«Есть пострадавшие, и их не мало. Этот трагический случай принес не только горе семьям погибших, но и причинил материальный ущерб людям, потерявшим свой кров. Желаю скорейшего выздоровления всем, кто находится в больнице», — написал Калиматов в своем Телеграм-канале.

«Мы готовы оказать помощь», — добавил руководитель субъекта.

По последним данным, в результате ЧП в Ейске погибли 13 человек, в том числе трое детей, 19 получили ранения, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, отмечает РИА Новости.

В МЧС подтвердили информацию о количестве жертв. Там также уточнили, что сотрудники завершили разбор завалов, за время поисковой операции им удалось спасти 68 человек, и более 360 — эвакуировать.

Напомни, накануне вечером в Ейске во дворе жилого дома упал российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34, после чего произошло возгорание авиатоплива.

После падения самолета начался пожар площадью две тысячи квадратных метров на первых пяти этажах многоквартирного дома.

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за авиакатастрофы. Уточняется, что на место происшествия направлены криминалисты центрального аппарата ведомства. Военными следователями устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.