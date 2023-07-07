Власть

Глава Ингушетии высоко оценил командную работу сенаторов и депутатов Госдумы от республики

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Махмуд-Али Калиматов

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов на расширенном совещании в Магасе высоко оценил командную работу сенаторов и депутатов Госдумы от республики.

«Во многих вопросах моей опорой являются наши сенаторы и депутаты Госдумы: Билан Хамчиев, Мухарбек Барахоев, Бекхан Барахоев, Муслим Татриев. Большой пласт работы они берут на себя, лоббируя интересы республики на уровне федеральной законодательной власти. Кроме того, они принимают участие в наших благотворительных акциях, помогают многим людям в решении вопросов здравоохранения, образования, спорта, трудоустройства, участия в СВО. Я рад, что у меня есть такая команда», — заявил Калиматов.

Также много времени и внимания он уделил благотворительной деятельности основателя финансово-промышленной группы «Сафмар» Микаила Гуцериева, который вкладывает не малые средства в реализацию на территории республики большого количество социальных проектов.

«Мы знаем масштаб этого человека. На территории России, Белоруссии, других стран и регионов известна его благотворительная деятельность. Мы должны быть признательны Микаилу Гуцериеву за то, что он предложил нам свою помощь и правильно оценить этот жест, не пускаясь в двусмысленные клеветнические рассуждения, не участвуя в подковерной борьбе, которую пытаются с ним вести противники нашей стабильности и благополучия», — подчеркнул руководитель региона.

Затронул Калиматов и неприятную тему. Он отметил, что его крайне огорчило, что в преддверии празднования мусульманского праздника Курбан-байрам торговцы значительно повысили цены на жертвенных животных.

«Мы хотели провести в республике благотворительную акцию и раздать животных как можно большему количеству малоимущих семей, но установленные продавцами цены были значительно выше их реальной стоимости, и мы вынуждены были раздать меньше овец, чем в предыдущие годы», — сказал он, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

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