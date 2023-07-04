Глава Ингушетии выступает в парламенте региона с ежегодным посланием Народному собранию

«Всегда стоит задача охватить все сферы деятельности и обозначить ключевые задачи по дальнейшему развитию региона в каждом направлении. Главная цель нашей работы — повысить уровень жизни жителей республики, улучшить их благосостояние. Вся деятельность исполнительных и законодательных органов власти направлена на это», — написал Махмуд-Али Калиматов в своем Телеграм-канале.

По его словам, как и в каждом российском субъекте, в Ингушетии есть свои острые проблемы, которые годами не решались и достигли своей критической точки. «У нас это водоснабжение. До сих пор глобально решить эту проблему не удавалось, но мы согласовали с федеральным центром ряд проектов, которые помогут надежно закрыть этот вопрос через 2-3 года. Была также острая нехватка детских дошкольных и общеобразовательных учреждений. Сегодня она успешно решается», — отметил Глава.

Он напомнил, что дороги в регионе были в критическом состоянии, а сейчас республика в лидерах по строительству и ремонту дорожных объектов.

«Все проблемы, которые наши люди поднимают в своих обращениях и просьбах, есть в моей рабочей повестке. К сожалению, они не решаются одним днем. Для этого у нас недостаточно средств и ресурсов. Но нам всегда приходит на помощь федеральный центр. Правительство России, полпредство СКФО и даже Президент России Владимир Путин постоянно принимают самое деятельное участие в нашем успешном социально-экономическом развитии», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

«В своем послании я обращаюсь не только к депутатам, органам исполнительной власти, к органам местного самоуправления, но, в первую очередь, к нашим жителям. Поверьте, все, что мы делаем — делается для всех нас, для наших будущих поколений. И очень важно, чтобы у нас во всем было единство и желание делать все ответственно и с душой», — добавил руководитель республики.