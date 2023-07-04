Послание

Глава Ингушетии выступает в парламенте региона с ежегодным посланием Народному собранию

0

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов выступает в парламенте региона с ежегодным послание Народному собранию.

«Всегда стоит задача охватить все сферы деятельности и обозначить ключевые задачи по дальнейшему развитию региона в каждом направлении. Главная цель нашей работы — повысить уровень жизни жителей республики, улучшить их благосостояние. Вся деятельность исполнительных и законодательных органов власти направлена на это», — написал Махмуд-Али Калиматов в своем Телеграм-канале.

По его словам, как и в каждом российском субъекте, в Ингушетии есть свои острые проблемы, которые годами не решались и достигли своей критической точки. «У нас это водоснабжение. До сих пор глобально решить эту проблему не удавалось, но мы согласовали с федеральным центром ряд проектов, которые помогут надежно закрыть этот вопрос через 2-3 года. Была также острая нехватка детских дошкольных и общеобразовательных учреждений. Сегодня она успешно решается», — отметил Глава.

Он напомнил, что дороги в регионе были в критическом состоянии, а сейчас республика в лидерах по строительству и ремонту дорожных объектов.

«Все проблемы, которые наши люди поднимают в своих обращениях и просьбах, есть в моей рабочей повестке. К сожалению, они не решаются одним днем. Для этого у нас недостаточно средств и ресурсов. Но нам всегда приходит на помощь федеральный центр. Правительство России, полпредство СКФО и даже Президент России Владимир Путин постоянно принимают самое деятельное участие в нашем успешном социально-экономическом развитии», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

«В своем послании я обращаюсь не только к депутатам, органам исполнительной власти, к органам местного самоуправления, но, в первую очередь, к нашим жителям. Поверьте, все, что мы делаем — делается для всех нас, для наших будущих поколений. И очень важно, чтобы у нас во всем было единство и желание делать все ответственно и с душой», — добавил руководитель республики.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В правила программы «Пушкинская карта» будут внесены изменения
В Ингушетии создано более 14 тыс. рабочих и учебных мест в новых школах и ДОУ
Ингушский спортсмен Ибрагим Сагов завоевал две медали на турнире по армрестлингу во Владикавказе
Ингушетия обзаведется новыми объектами здравоохранения в этом году
В МКЖР Ингушетии пройдет выставка к 150-летию со дня рождения поэта Тембота Бекова
Подозреваемый в убийстве задержан в Ингушетии
В Ингушетии обустроили туристический маршрут у Мемориала памяти и славы республики
Новый механизм оценки качества социальных услуг жителями разрабатывают в Ингушетии
В 2022 году Ингушетия перевыполнила план по вводу жилья почти на 4%
С 23 июля текущего года в Ингушетии возобновляются полеты в Самару и обратно
В Музее ИЗО Ингушетии продолжается капитальный ремонт по нацпроекту «Культура»

Главное

Яндекс.Метрика

 