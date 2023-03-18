Глава Ингушетии взял на личный контроль реализацию нацпроектов в регионе

Он напомнил, что в республике благодаря им появились новые школы, больницы и амбулатории, спортивные залы и мини-стадионы, новые дороги. Жители региона смогли организовать собственное дело, которое приносит им доходы.

«Фермеры получают помощь на развитие своего хозяйства. По линии экологии очищаются реки и водоемы, восстанавливают леса. Нацпроекты в социальной сфере дали возможность обучаться новым профессиям людям разной возрастной категории. Проводятся мероприятия по снижению безработицы», — написал Калиматов.

В текущем году, по его словам, 44 региональных проекта на сумму почти 5 млрд рублей позволят построить дополнительно 11 школ. В сельском поселении Кантышево появится больница на 60 мест, инфекционное отделение для республиканской детской больницы, будет построен ФАП в селе Южное и амбулатория в селе Сурхахи, планируется возвести дополнительный корпус для дома ветеранов на 50 мест. Будут построены и реконструированы 8 участков автомобильных дорог, а это более 23 км, обновят два мостовых перехода. В городе Сунже появится ФОК с бассейном, а в селениях Даттых и Гейрбек-Юрт — дома культуры. Эти и другие объекте в большинстве своем возводятся в селах.

«Провел по этой теме расширенное совещание и поставил задачу всем ответственным ведомствам и органам муниципальной власти повысить уровень ответственности, принять исчерпывающие меры по освоению средств, по контрактации, по срокам строительства», — подчеркнул Калиматов.

«Для нас всех важно не только соблюдать сроки, но еще важнее обеспечить качественное исполнение поручений Президента страны. Это все делается для нас и наших детей, для будущих поколений. Буду лично контролировать реализацию нацпроектов», — добавил Глава.