Глава Ингушетии заложит капсулу на месте строительства завода по производству модулей очистных сооружений

«Этот проект был одобрен инвестиционным советом. Я не раз заявлял, что ситуация с канализационными сетями, коммуникациями в частном секторе непростая. Люди строят дома, жилищный сектор у нас развивается активными темпами, возводятся школы, детсады, больницы, амбулатории. Им нужно создавать все необходимые условия, прокладывать коммуникации. Мы уже делаем конкретные шаги», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, компания «Инвестстройпроект» будет заниматься производством очистных сооружений и оказывать услуги, связанные с их установкой и обслуживанием, а региональные власти будут помогать инвестору. Стоимость этого проекта составляет 100 млн рублей, срок реализации — 2023-2025 годы. Соответственно, будут созданы новые рабочие места.

Напомним, что названная компания уже открыла в республике цех по производству модулей очистных сооружений. Реализуется программа строительства локальных очистных сооружений собственного производства на территориях государственных учреждений. Эта работа начата с Джейрахского района.

«Я ранее предлагал начать реализацию программы по обеспечению очистными сооружениями социальных объектов с горного района. Местные власти информировали меня о ситуации. У нас с вами особое, трепетное отношение к горному району, где сосредоточены тысячи уникальных башен, кристально чистая родниковая вода. Мы всячески стараемся сохранить памятники, оберегать эту первозданную красоту, экологию и наследие предков. Установка очистных сооружений и другие меры позволят защитить реки и другие места от загрязнения», — отметил руководитель региона.

По его мнению, запуск завода имеет огромное значение для экологического благополучия республики.