Глава Ингушетии запретил запуск алюминиевого завода из-за отсутствия очистных сооружений

«Технический запуск производства был запланирован на 19 августа, но он перенесен на неопределенный срок, пока на предприятии не построят и не введут в эксплуатацию очистные сооружения. После этого будет назначена официальная экспертиза для подтверждения законности функционирования производства по соседству с жилой зоной», — сказал нашему изданию Евлоев по итогам рабочей поездки на предприятие.

Он пояснил, что только в случае отсутствия вреда для населения и окружающей среды завод начнет свою работу. ⠀

Ранее пресс-служба Минприроды республики сообщала, что экологи накануне выезжали на проверку в село Али-Юрт. Поводом для рейда стало обращение местных жителей, появившееся в интернете, по поводу слива производственных отходов ООО «Российская инновационная алюминиевая компания».

Специалисты ведомства установили, что предприятие сбрасывает сточные воды через канализационный коллектор. Таким образом, информация, которая распространилась в соцсетях, подтвердилась. Там пояснили, что отходы попадают в окружающую среду без очистки, поскольку на территории завода отсутствуют очистные сооружения.

Поскольку установленный факт свидетельствует о нарушении федерального закона «Об охране окружающей среды», Минприроды привлечет к административной ответственности завод алюминиевых профилей.

Напомним, первая очередь завода «РИАК» была запущена в 2012 году. Вторую очередь запустили в апреле 2018 года. Предприятие построено в рамках подпрограммы «Социально-экономическое развитие Ингушетии» госпрограммы развития СКФО на период до 2025 года. Завод выпускает свыше тысячи разновидностей алюминиевого профиля: общестроительные, системные, подсистемные, мебельные, карнизные, а также профили по чертежам заказчика.