Глава Ингушетии заявил, что держит на контроле вопрос оказания помощи пострадавшим в ДТП с рейсовым автобусом

Он отметил, что в автобусе находился 21 человек. Большинство пострадавших доставлены в региональные больницы.

«По предоставленной информации, все пассажиры уроженцы соседней республики — Дагестана, заверяю их родных, своего коллегу Сергея Меликова, что у нас будет уделено пристальное внимание госпитализированным, будет оказана вся необходимая медицинская помощь в полном объеме. К сожалению, не обошлось без жертв. Выражаю самые искренние соболезнования семье Зейпудина Раджабова», — подчеркнул Калиматов.

«Буду держать под личным контролем выяснение обстоятельств аварии и оказание помощи пострадавшим», — добавил руководитель субъекта.

По последним данным МЧС по республике, всего в ДТП пострадало 15 человек, один из них погиб. Детей в автобусе не было. Четверо пострадавших находятся в Ингушской республиканской клинической больнице, еще 10 — в районной больнице в городе Сунже.

ДТП произошло в четверг утром на 596 км федеральной автодороги «Кавказ».