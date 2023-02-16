ДТП

Глава Ингушетии заявил, что держит на контроле вопрос оказания помощи пострадавшим в ДТП с рейсовым автобусом

0

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в своем Телеграм-канале сообщил, что ему «доложили о ситуации, которая произошла на ФАД «Кавказ» в Сунже, где опрокинулся рейсовый автобус, следовавший из Краснодара в Махачкалу».

Он отметил, что в автобусе находился 21 человек. Большинство пострадавших доставлены в региональные больницы.

«По предоставленной информации, все пассажиры уроженцы соседней республики — Дагестана, заверяю их родных, своего коллегу Сергея Меликова, что у нас будет уделено пристальное внимание госпитализированным, будет оказана вся необходимая медицинская помощь в полном объеме. К сожалению, не обошлось без жертв. Выражаю самые искренние соболезнования семье Зейпудина Раджабова», — подчеркнул Калиматов.

«Буду держать под личным контролем выяснение обстоятельств аварии и оказание помощи пострадавшим», — добавил руководитель субъекта.

По последним данным МЧС по республике, всего в ДТП пострадало 15 человек, один из них погиб. Детей в автобусе не было. Четверо пострадавших находятся в Ингушской республиканской клинической больнице, еще 10 — в районной больнице в городе Сунже.

ДТП произошло в четверг утром на 596 км федеральной автодороги «Кавказ».

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии проходят благотворительные концерты в поддержку семей участников СВО
Взаимодействие национальных диаспор и правоохранителей обсудили в МВД по Ингушетии
В краеведческом музее Ингушетии состоится выставка к 79-летию депортации ингушей
В Назрановском районе Ингушетии собрали несколько тонн гумпомощи для пострадавших от землетрясений
Более 15 тонн гуманитарного груза отправят из Назрани Ингушетии пострадавшим в Турции и Сирии
В горсовете Назрани вручили благодарственные письма ветеранам-афганцам
Ингушские газовики подвели итоги взыскания долгов с абонентов
По данным МЧС число пострадавших при опрокидывании рейсового автобуса в Ингушетии возросло до 15 человек
В Общественной палате Ингушетии обсудили профилактику полиомиелита
Делегация Минэкономразвития России посетит курорт «Армхи» и агрокомплекс «Сунжа» в Ингушетии
В Ингушетии переобучение в 2023 году пройдут около 500 человек

Главное

Яндекс.Метрика

 