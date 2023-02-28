СВО

Глава Ингушетии заявил, что проблемы семей мобилизованных граждан в приоритете

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Проблемам членов семей участников спецоперации на Украине мы уделяем самое пристальное внимание, написал в своем Телеграм-канале Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

«Если говорить о цифрах, то уже 157 детей мобилизованных зачислены в детсады вне очереди, еще несколько — в учреждения общего образования. Родителей мы полностью освободили от платы в детских садах», — сообщил Калиматов.

Он отметил, что 21 семье мобилизованных вручены сертификаты на получение земельного участка в городах Малгобеке и Сунже, а также в Сунженском районе. Эта работа будет продолжаться до тех пор, пока все мобилизованные не получат земельные наделы.

«Все льготы для мобилизованных, которые были нами ранее озвучены, дополнили и юридически оформили. Их вопросы будут решаться в приоритетном порядке. Перед правительством стоит задача — своевременно узнавать об их нуждах и оказывать необходимую помощь. Исполнение контролирую лично», — подчеркнул руководитель региона.

«Хочу отметить, сколько бы мы ни делали, но все равно останемся в неоплатном долгу перед всеми ребятами, которые защищают наше Отечество», — добавил Глава.

Калиматов напомнил, что Президент России Владимир Путин в своем Послании к Федеральному собранию еще раз сделал особый акцент на оказании поддержки и помощи семьям военнослужащих и мобилизованных, участвующих в СВО на Украине.

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