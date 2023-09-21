Гуманитарная помощь

Глава Ингушетии заявил, что регион будет помогать жителям Молочанска Запорожья в подготовке к зиме

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил, что регион будет помогать жителям Молочанска Запорожской области в подготовке к зиме. Для этого накануне в подшефный город направлен очередной гуманитарный груз.

«Скоро наступят холода, а многие жители либо лишились своего жилья, либо оно нуждается в серьезном ремонте. На сегодня это самая актуальная задача для администрации города. И мы со своей стороны решили помочь стройматериалами. В груз вошли пиломатериалы, кирпич, цемент, а также ориентировано-стружечные плиты», — цитирует Махмуд-Али Калиматова пресс-служба Главы и правительства республики.

Руководитель субъекта напомнил, что Молочанск находится в относительной близости к линии боевого столкновения, из-за чего дома местных жителей постоянно подвергаются обстрелам. Многие из этих жилищных объектов были серьезно повреждены и нуждаются в немедленном восстановлении.

«Людям тяжело обходиться без собственного жилья, у многих есть маленькие дети, пожилые родители. А им очень нужны домашний уют, тепло, и надеемся, что мы им в этом поможем», — добавил Глава региона.

Ранее премьер-министр республики Владимир Сластенин отметил, что жители Молочанска должно иметь возможность жить в своих домах и заниматься повседневными делами без постоянной угрозы опасности.

Он подчеркнул, что гуманитарная помощь отправляется в Запорожскую область по поручению Главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова. Средства для крайнего груза были выделены из Национального фонда развития республики, который был создан по инициативе руководителя субъекта.

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