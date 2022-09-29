Глава Ингушетии заявил, что республика открыта для инвестиций

«Начиная с 2019 года, в рамках работы по ускорению темпов социально-экономического развития республики, в целях повышения уровня жизни населения мною был сделан акцент на улучшение условий для бизнеса в регионе. Поэтому я всегда отмечал необходимость повышения эффективности работы, направленной на развитие и расширения малого и среднего предпринимательства», — написал Калиматов в своем Телеграм-канале.

Предпринимательство — это самостоятельная деятельность, осуществляемая человеком на свой риск, и здесь особенно нужна поддержка государства, считает он. Поэтому, по его словам, задача государства, являющегося выгодополучателем от деятельности предпринимателя в форме различных эффектов — налогов, рабочих мест, заключается в создании для предпринимателей всех условий для минимизации потенциальных рисков.

«Мы являемся достаточно открытыми для инвестиций и намерены развивать это направление дальше. И здесь я должен отметить, что большую поддержку в этом нам оказывают Президент, правительство России и полпред в СКФО Юрий Чайка», — отметил Глава республики.

Он напомнил, что по сравнению с 2019 годом в Ингушетии на 12 % увеличилось количество субъектов малого и среднего предпринимательства. Повысилась и доля занятых на субъектах МСП в общей численности занятого населения. В настоящее время региону удалось актуализировать имеющиеся инвестиционные ниши региона и совершенствовать инвестиционное законодательство.

Результатом проведенной работы по увеличению инвестиционной активности региона стало улучшение позиций региона в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах России.

Форум «Деловая Ингушетия-2022» проходит 29-30 сентября в торговом комплексе «Строймаркет» в городе Назрани.