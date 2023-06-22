Память

Глава Ингушетии заявил, что сегодня вновь над миром нависла угроза фашизма

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Махмуд-Али Калиматов

Глава Ингушетии в своем обращении в День памяти и скорби заявил, что вновь над миром нависла угроза фашизма.

«Сегодня в Ингушетии отмечают две скорбные даты — нападение боевиков на Ингушетию в 2004 году и 82-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, которая унесла миллионы жизней советских граждан. Среди них около 6 тыс. уроженцев Ингушетии, из более 20 тыс. человек, ушедших на фронт», — отметил Калиматов.

Он подчеркнул, что советский народ заплатил огромную жертву за Победу, «и мы не имеем права забывать об этом».

«Сегодня над нами снова нависла угроза фашизма, и наша страна объединилась перед такой глобальной опасностью. Мы снова готовы защищать наши рубежи и нашу страну от разрушительной идеологии. Самые достойные бойцы из Ингушетии участвуют в СВО, проявляя мужество и героизм. Мы гордимся ими. Пусть никогда ни в одной стране мира не побеждает фашизм. Я желаю всем нам мира, добра и процветания», — написал Глава республики в своем Телеграм-канале.

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