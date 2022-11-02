Глава Ингушетии заявил, что вопросы мобилизованных будут решаться в приоритетном порядке

«Все льготы для мобилизованных, которые были нами ранее озвучены, мы дополнили и юридически оформили и со дня подписания мною указа они вступают в силу. Семьи мобилизованных должны пользоваться полным пакетом социальных и медицинских услуг. Все мобилизованные должны знать, что их вопросы будут решаться в приоритетном порядке. Это люди, чьи отцы, сыновья, братья, мужья пошли защищать нашу страну, свою Родину. Кому, как не нам, заботиться об их семьях?! Мы все должны поддержать их, придать им уверенности, что их семьи ни в чем нуждаться не будут», — цитирует Калиматова пресс-служба Главы и правительства республики.

В рамках данного документа ряд министерств и ведомств региона будут оказывать помощь семьям участников СВО.

В частности, мобилизованные смогут зачислять в детсады вне очереди своих детей, для них также будет отменена родительская плата за посещение детского сада детьми, ученики с 5 по 11 классы будут получать бесплатное горячее питание в школах, а абитуриентам из числа родственников участников СВО будет предоставлено приоритетное право при поступлении в колледж, а также предоставлена рассрочка при оплате обучения.

В Указе Главы Ингушетии прописаны пункты, согласно которым будет оказана помощь и родителям мобилизованных — для них будет организован профилактический осмотр в медучреждениях региона, также они смогут рассчитывать на обеспечение лекарствами, которые им прописаны врачом.

Также дети мобилизованных жителей региона будут отправляться бесплатно на отдых и лечение. Еще одним важным бонусом станет содействие в направлении на лечение по квотам в другие регионы страны. Предусмотрены и другие преференции.

Получить льготы и меры социальной поддержки могут также и те, чьи близкие призваны из других регионов России. А членами семьи мобилизованных признаются: супруга (супруг), несовершеннолетние дети, дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения, родители (усыновители), опекуны.