Глава ингушского села может стать фигурантом дела за нарушения при реализации муниципальных контрактов

«Сотрудники управления экономической безопасности противодействия коррупции МВД установили, что при реализации двух муниципальных контрактов на строительство объектов в селе Вежарий подрядная организация завысила стоимость выполненных и оплаченных работ на общую сумму свыше 1 млн руб.», — сказал представитель ведомства.

Ингушская полиция усматривает в действиях главы сельской администрации оплатившего контракты, признаки преступления по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).