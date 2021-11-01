МВД

Глава ингушского села может стать фигурантом дела за нарушения при реализации муниципальных контрактов

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Правоохранительные органы выявили нарушения при реализации муниципальных контрактов в одном из населенных пунктов Малгобекского района, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе МВД по республике.

«Сотрудники управления экономической безопасности противодействия коррупции МВД установили, что при реализации двух муниципальных контрактов на строительство объектов в селе Вежарий подрядная организация завысила стоимость выполненных и оплаченных работ на общую сумму свыше 1 млн руб.», — сказал представитель ведомства.

Ингушская полиция усматривает в действиях главы сельской администрации оплатившего контракты, признаки преступления по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

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