Глава избиркома Ингушетии обозначил вопросы, которые необходимо решить до единого дня голосования

По его словам, к ним относится организация условий для голосования избирателей из числа пожилых и инвалидов, проверка наличия на каждом избирательном участке компьютерного оборудования, необходимого для приема заявления о голосовании по месту нахождения, а также использования «Интерактивного блокнота УИК» и изготовления протокола в машиночитаемом виде.

Евлоев считает, что в оставшиеся дни необходимо усилить работу избирательных комиссий, местных администраций, телерадиокомпаний, республиканских и местных печатных СМИ по информированию населения о предстоящем мероприятии.

Кроме того, одно из обязательных условий в готовности к выборам — наличие на участках металлических шкафов для хранения «сейф-пакетов» с бюллетенями проголосовавших в первые два дня голосования 17 и 18 сентября.

Накануне старта голосования необходимо еще раз проверить участки на соответствие предъявляемым требованиям, на наличие наружного освещения, а также на исполнение мероприятий по созданию на каждом избирательном участке атмосферы праздника.

«Деятельность избирательной комиссии направлена главным образом на обеспечение и реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и проведением указанных выборов в соответствии с требованием законодательства и в этих целях принимаются меры, необходимые для организации и проведения избирательных кампаний на соответствующем уровне», — подчеркнул Евлоев, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

Ранее руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов утвердил своим распоряжением «Комплексный план организационно-технических мероприятий, связанных с подготовкой к проведению на территории Республики Ингушетия выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и выборов депутатов Народного Собрания Республики Ингушетия 19 сентября 2021 год». План включает в себя проведение основных мероприятий при подготовке и проведении выборов, определяет сроки их исполнения и ответственных за организацию соответствующих мероприятий.

Особое внимание уделяется проблеме безопасности. Соответствующая работа ведется совместно с прокуратурой, МВД, управлениями ФСБ и национальной гвардии, их соответствующими подразделениями.

Напомним, что для участия в выборах в Госдуму и местный парламент по федеральному округу зарегистрировано 14 политических партий. По Ингушскому одномандатному округу номер 13 в выборах участвуют 5 кандидатов, все они выдвинуты политическими партиями. В выборах депутатов Народного собрания участвуют 4 региональных отделений партий, списки которых зарегистрированы в установленном порядке.

В соответствии с законодательством, на территории республики к выборам осуществляют республиканская избирательная комиссия, 9 территориальных избирательных комиссий городов и районов, а также 137 участковых избирательных комиссий. Численность избирателей в Ингушетии по состоянию на 1 января текущего года составляет 230 292 человека. Выборы будут проходить 17-19 сентября.