Депортация

Глава КЧР Темрезов выразил соболезнования ингушам и чеченцам, потерявшим родных и близких в депортации

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Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в своем Telegram-канале выразил соболезнования Главе Ингушетии Махмуду-Али Калиматову и Главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову, всем родным и близким тех, кто пережил «те страшные годы депортации».

«Каждый год в этот день мы вспоминаем одну из самых скорбных и несправедливых страниц в истории России... 23 февраля 44-го начались 13 лет скитаний и испытаний для чеченцев и ингушей, которых депортировали в Среднюю Азию. И это в то время, когда их мужчины бесстрашно сражались за Родину в войне с фашистами. Но сломить чеченский и ингушский народы не удалось: они смогли достойно пережить все выпавшие на их долю горести, сохранив свою культуру, самобытность и уникальность», — написал глава КЧР Темрезов.

По его словам, жителям Карачаево-Черкесии, откуда были депортированы карачаевцы, понятна и близка боль братских народов.

Он выразил искренние соболезнования главам Ингушетии и Чечни, «всем родным и близким тех, кто пережил те страшные годы, кто сумел вернуться, и кто навсегда остался на чужбине».

«Пусть подобное никогда не повторится! Процветания, благополучия братским республиками и всей России!», — резюмировал Рашид Темрезов.

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