Глава Магаса Усман Аушев добровольно ушел в отставку

«Вопрос отставки мэра Магаса Усмана Аушева, который написал заявление об увольнении по собственному желанию, рассмотрели в ходе внеочередного заседания горсовета. Депутаты приняли его отставку, и на пост исполняющего обязанности главы администрации муниципального образования «Городской округ город Магас» назначен его заместитель Зайт Орцханов», — сказал Артур Албаков.

Усман Аушев был назначен и. о. мэра Магаса 15 июня 2020 года. Он возглавляет Ассоциацию благотворительных фондов, является руководителем благотворительного фонда «Рохьма-Инг», председателем Совета отцов при Аппарате уполномоченного при главе республики по правам ребенка.