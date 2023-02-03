Глава Магаса Усман Аушев добровольно ушел в отставку
Депутаты городского совета мэрии Магаса приняли отставку главы города Усмана Аушева по собственному желанию, сообщил газете «Ингушетия» председатель Горсовета Артур Албаков.
«Вопрос отставки мэра Магаса Усмана Аушева, который написал заявление об увольнении по собственному желанию, рассмотрели в ходе внеочередного заседания горсовета. Депутаты приняли его отставку, и на пост исполняющего обязанности главы администрации муниципального образования «Городской округ город Магас» назначен его заместитель Зайт Орцханов», — сказал Артур Албаков.
Усман Аушев был назначен и. о. мэра Магаса 15 июня 2020 года. Он возглавляет Ассоциацию благотворительных фондов, является руководителем благотворительного фонда «Рохьма-Инг», председателем Совета отцов при Аппарате уполномоченного при главе республики по правам ребенка.