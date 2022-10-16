Глава Малгобека присоединился к благотворительной акции по поддержке мобилизованных

«Мэр Малгобека Мусса Галаев решил поддержать инициативу Главы региона Махмуда-Али Калиматова о своём решении отчислять часть зарплаты в Фонд национального развития Ингушетии для оказания помощи мобилизованным и принять участие в республиканской акции «Мехка маьл», — говорится в сообщении.

Также к акции присоединился премьер Ингушетии Владимир Сластенин, он также будет причислять часть заработной платы для поддержки мобилизованных и их семьям.

Накануне, 15 октября, из Ингушетии после спецподготовки вместе с жителями Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Краснодарского края в зону СВО отправили вторую группу мобилизованных.