Благодарность

Глава Малгобекского района Ингушетии был отмечен благодарностью за успешное проведение выборов в Госдуму и местный парламент

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Главе Малгобекского района Ингушетии Хамзату Долтмурзиеву объявили благодарность от имени Главы республики Махмуд-Али Калиматова за личный вклад в успешную организацию и проведение избирательной кампании по выборам в Государственную думу ФС РФ и Народное собрание РИ.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации района, председатель избирательной комиссии региона Мусса Евлоев вручил на днях Хамзату Долтмурзиеву благодарственное письмо и поздравил с успешным проведением важного общественно-политического события.

Напомним, Малгобекский район показал высокую организованность и активность в проведении избирательной кампании осени 2021 года.

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