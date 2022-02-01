Глава Малгобекского района Ингушетии был отмечен благодарностью за успешное проведение выборов в Госдуму и местный парламент

Главе Малгобекского района Ингушетии Хамзату Долтмурзиеву объявили благодарность от имени Главы республики Махмуд-Али Калиматова за личный вклад в успешную организацию и проведение избирательной кампании по выборам в Государственную думу ФС РФ и Народное собрание РИ.