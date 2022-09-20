Глава Малгобекского района Ингушетии обсудил с имамами сел актуальные проблемы

На встрече с религиозными деятелями обсуждались вопросы нравственного воспитания молодежи, противодействие экстремизму, а также насущные проблемы селян. Глава района высоко оценил роль духовных лидеров в современных реалиях и связал с их авторитетом и влиянием то, что в республике кардинальным образом уменьшились экстремистские проявления.

«Ваша роль в противодействии терроризму и экстремизму неоценима, но не менее важным считаю ваше участие в повседневной жизни поселений. В большой степени от вас зависит сплоченность населения, а сообща можно решить любые проблемы», — цитирует Кузьгова пресс-служба администрации.

По его словам, решить все проблемы разом, к сожалению, не получится. Поэтому он предложил всем вместе определять приоритеты, а администрация района в свою очередь окажет посильную помощь.