Глава Малгобекского района Ингушетии обсудил с имамами сел актуальные проблемы

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Глава Малгобекского района Камбулат Кузьгов предложил имамам принимать участие в определении задач, требующих первостепенного внимания сельских администраций.

На встрече с религиозными деятелями обсуждались вопросы нравственного воспитания молодежи, противодействие экстремизму, а также насущные проблемы селян. Глава района высоко оценил роль духовных лидеров в современных реалиях и связал с их авторитетом и влиянием то, что в республике кардинальным образом уменьшились экстремистские проявления.

«Ваша роль в противодействии терроризму и экстремизму неоценима, но не менее важным считаю ваше участие в повседневной жизни поселений. В большой степени от вас зависит сплоченность населения, а сообща можно решить любые проблемы», — цитирует Кузьгова пресс-служба администрации.

По его словам, решить все проблемы разом, к сожалению, не получится. Поэтому он предложил всем вместе определять приоритеты, а администрация района в свою очередь окажет посильную помощь.

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