Глава Малгобекского района Ингушетии прокомментировал ситуацию с подтоплением в частном секторе

«В населенных пунктах Малгобекского района Верхние Ачалуки, Средние Ачалуки, Нижние Ачалуки и частично в Пседахе в результате обильных дождей были затоплены частные домовладения, магазины, частично соцобъекты, жертв и пострадавших нет», — рассказал Долтмурзиев.

По его информации, на текущий момент разрушений в жилом секторе не зафиксировано. Однако повреждены дорожные полотна, снесено асфальтовое покрытие.

«В связи с этим провели внеплановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Районная администрация, депутатский корпус, представители МЧС обходят жилой сектор, определяют степень нанесенного ущерба, идет откачка воды», — сообщил глава района.

Он отметил, что во вторник с семи утра работа спецкомиссии в зоне подтопления будет продолжена, все поврежденные участки будут задокументированы. К концу дня 17 августа данные о количестве пострадавших домов будут готовы.

Как сообщал ранее на своей странице в соцсетях Глава республики Махмуд-Али Калиматов, руководители муниципальных образований контролируют ситуацию на своих территориях. Он поручил председателю правительства Владимиру Сластенину взять под контроль работу по этому направлению и докладывать об общей ситуации.

При этом он уточнил, что жертв и пострадавших в результате непогоды в республике нет.

Как сообщали нашему изданию в ГУ МЧС, ранее полученный прогноз о штормовом предупреждении на 15 и 16 августа оправдался частично. Сильные осадки с усилением ветра до 25 м/с сохранятся до конца суток 16 августа.

По причине выпадения обильных осадков на территории города Сунжа затоплены пять частных домовладений и придворовых участков на улицах Привокзальная, Дружбы, Шарипова, Чкалова. Социально значимые объекты не затоплены.

Уровни рек находятся в норме. В пресс-службе сообщили, что дополнительных угроз, связанных с повышением уровня рек, на текущий момент нет.

Как сообщали «Ингушетии» местные жители, движение транспорта в населенных пунктах региона было затруднено, образовались многокилометровые пробки. Ливневая канализация не справлялась с сотнями кубометров дождевой воды.

В Сунже в связи с непогодой возникли проблемы с электроснабжением, размыта дорога на Трудовой улице, вода зашла в несколько домовладений на Привокзальной улице.

Подтопление улицы Трудовой в Сунже местные жители связывают с перекрытием отводного канала при строительстве частных домов.