Глава Малгобекского района Ингушетии провел совещание с главами сельских поселений
На повестку дня были вынесены актуальные вопросы, касающиеся различных сфер деятельности органов местного самоуправления, сообщает пресс-служба муниципалитета.
Руководители структурных подразделений отчитались по итогам работы за прошедший год, были рассмотрены вопросы развития сельских поселений на 2023 год.
Поводя итоги встречи, Камбулат Кузьгов отметил, что в прошлом году была проделана большая работа по развитию района. Он поручил главам поселений содержать подведомственные территории в надлежащем санитарном состоянии и предоставить информацию о количестве и площади мусорных свалок в поселениях.