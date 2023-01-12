Глава Малгобекского района Ингушетии провел совещание с главами сельских поселений

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На повестку дня были вынесены актуальные вопросы, касающиеся различных сфер деятельности органов местного самоуправления, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Руководители структурных подразделений отчитались по итогам работы за прошедший год, были рассмотрены вопросы развития сельских поселений на 2023 год.

Поводя итоги встречи, Камбулат Кузьгов отметил, что в прошлом году была проделана большая работа по развитию района. Он поручил главам поселений содержать подведомственные территории в надлежащем санитарном состоянии и предоставить информацию о количестве и площади мусорных свалок в поселениях.

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