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Глава МЧС Ингушетии совершил восхождение на Столовую гору в честь 90-летия гражданской обороны

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Ингушские спасатели во главе с руководителем республиканского МЧС в рамках празднования 90-летия гражданской обороны РФ совершили восхождение на Столовую гору высотой 3 тыс. метров, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства в четверг.

«Восхождение на Столовую гору (ингушское название горы Маьт-Лоам ) совершила команда сотрудников министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям республики, среди которых был и руководитель ведомства Иса Татиев», — сказал представитель пресс-службы.

По его словам, акция была посвящена 90-летию гражданской обороны, которое отмечается 4 октября.
Участники мероприятия прошли по живописному маршруту к Святилищу Маьт-Сели на горе Маьт-Лоам, расположенного на высоте около 2,6 км в горном Джейрахском районе Ингушетии.

В команду вошли представители спасательных отрядов региона и сотрудники министерства.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в регионе организуют для детей познавательные экскурсии, проведут мастер-классы в учреждениях республики, открытые уроки, посвященные образованию ГО РФ, а 4 октября состоится торжественное мероприятие в Главном управлении МЧС России по республике, куда приглашены должностные лица и специалисты, работающие в области гражданской обороны и защиты населения.

Столовая гора расположена в горном Джейрахском районе Ингушетии. Её высота составляет 3003 метров.
Она изображена на гербе Ингушетии. Вершина видна из столицы республики — Магаса.

Традиционное восхождение на гору имеет глубокие корни. На одной из высших точек горы находится древний храм, где проводились служения в определенные дни летнего солнцестояния.

Гора издревле считалась священной. Каждый год на высоте 3 тыс. м над уровнем моря проходил праздник с танцами и народными гуляниями.

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