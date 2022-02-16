Глава Минкультуры Ингушетии проверила готовность к переезду во временное здание Госфилармонии региона

Согласно заключению экспертной комиссии, состояние Летнего амфитеатра, в котором располагается филармония, признано аварийным.

В ходе ознакомительного посещения министр в сопровождении директора филармонии Руслана Куштова проверила готовность к давно назревшей необходимости переезда в новое здание, где временно будет располагаться Государственная филармония имени А. Хамхоева.

Во время осмотра Залина Льянова застала рабочий процесс и поприсутствовала на репетиции вокалистов и отметила большой потенциал творческого коллектива.

«Уверена, что очень скоро познакомлюсь с творчеством каждого из вас поближе. Благодарю вас за то, что вы вносите большой вклад в сохранение и приумножение нашей культуры», — сказала Льянова.

Далее выезд продолжился в новом объекте, где осмотрели в целом пространство нового здания, административные кабинеты, служебные помещения, репетиционные и другие пространства, в которых будут находиться работники филармонии.

Напомним, в рамках исполнения поручения Президента России Владимира Путина в столице Ингушетии Магасе планируется возведение здания Государственной филармонии и ряда других объектов культуры. В частности, начать строительство новых зданий для колледжа искусств и Ингушского государственного музея краеведения намерены уже в ближайшее время.