Глава Миннаца Ингушетии исполнил новогоднее желание мальчика из села Экажево
Министр по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ваха Беков исполнил желание шестилетнего Ахмеда из сельского поселения Экажево в преддверии Нового года.
В рамках ежегодной акции «Ёлка желаний» мальчик мечтал получить на Новый год телевизор. Ваха Беков вместе с работниками министерства отправился в село для исполнения заветного желания ребёнка.
Как сообщили в Миннаце республики, вместе с долгожданным подарком новогодние сладкие подарки получила и семья мальчика.
Высокий гость поздравил многодетную семью с наступающим праздником и пожелал счастья, здоровья и благополучия.