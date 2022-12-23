Глава Миннаца Ингушетии исполнил новогоднее желание мальчика из села Экажево

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Министр по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ваха Беков исполнил желание шестилетнего Ахмеда из сельского поселения Экажево в преддверии Нового года.

В рамках ежегодной акции «Ёлка желаний» мальчик мечтал получить на Новый год телевизор. Ваха Беков вместе с работниками министерства отправился в село для исполнения заветного желания ребёнка.

Как сообщили в Миннаце республики, вместе с долгожданным подарком новогодние сладкие подарки получила и семья мальчика.
Высокий гость поздравил многодетную семью с наступающим праздником и пожелал счастья, здоровья и благополучия.

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