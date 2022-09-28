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Глава Миннаца Ингушетии обсудил с руководителями национально-культурных автономий актуальные вопросы

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Глава министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии Ваха Беков провел встречу с руководителями национально-культурных автономий республики.

Обсуждались вопросы укрепления межнационального единства, сохранения народных традиций и языка, а также вовлечения молодежи в совместные спортивные, культурные и образовательные мероприятия, проводимые на территории региона. Отдельно были рассмотрены накопившиеся проблемы и совместно проработаны пути их решения, сообщает пресс-служба ведомства.

«За последние годы благодаря успешному взаимодействию с диаспорами у нас в республике отсутствуют проблемы, связанные с проявлениями межнациональной вражды. Во многом это обусловлено своевременной реакцией сотрудников Миннаца и руководителей национально-культурных автономий, которые оперативно разряжают социальное напряжение в ходе возникающих бытовых конфликтов» — отметил Беков.

В ходе встречи специалист отдела по внешним связям и национальной политике министерства Ислам Абадиев акцентировал внимание участников встречи на участившихся фактах распространения в сети интернет недостоверных сведений о ходе специальной военной операции на Украине и связанной с ней мобилизационной кампанией.

В условиях развязанной против России информационной войны, массовое распространение фейков и призывов к акциям гражданского неповиновения, направленных на формирование панических настроений, провоцирует к совершению правонарушений и приводит к непоправимым последствиям.

Руководителям диаспор были даны рекомендации в этот сложный для нашей страны период быть ближе к молодежи и разъяснять необходимость критического отношения к анонимным источникам информации.

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