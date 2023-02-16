Глава Миннаца Ингушетии отмечен благодарностью ФАДН России
Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов направил в адрес Главы Ингушетии письмо, в котором выражает благодарность министру по внешним связям, национальной политике, печати и информации республики Вахе Бекову за «добросовестную и плодотворную работу в рамках реализации проекта «Национальность. ru».
Как сообщили в Миннаце региона, проект «Национальность. ru» знакомит жителей многонациональной и многоконфессиональной России с культурой, языками и традициями населяющих её народов, а также сохраняет их самобытность.
Напомним, в июне прошлого года при содействии главы Миннаца Вахи Бекова участников проекта поддержали в ходе организации съёмок о культуре и быте ингушского народа. В течение пары съемочных дней гости посетили памятники древней и современной архитектуры, встретились с выдающимися деятелями республики, отведали блюда и деликатесы, приготовленные по старинным ингушским рецептам, а также приняли личное участие в процессах национального декоративно-прикладного искусства — кузнечной ковке и изготовления войлочных изделий.