Глава Миннаца Ингушетии отмечен благодарностью ФАДН России

Как сообщили в Миннаце региона, проект «Национальность. ru» знакомит жителей многонациональной и многоконфессиональной России с культурой, языками и традициями населяющих её народов, а также сохраняет их самобытность.

Напомним, в июне прошлого года при содействии главы Миннаца Вахи Бекова участников проекта поддержали в ходе организации съёмок о культуре и быте ингушского народа. В течение пары съемочных дней гости посетили памятники древней и современной архитектуры, встретились с выдающимися деятелями республики, отведали блюда и деликатесы, приготовленные по старинным ингушским рецептам, а также приняли личное участие в процессах национального декоративно-прикладного искусства — кузнечной ковке и изготовления войлочных изделий.