Глава Миннаца Ингушетии подарит ребенку телевизор на Новый год
Руководитель Министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии Ваха Беков исполнит мечту о телевизоре Ахмеда Тумгоева из сельского поселения Экажево.
Руководитель Министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии Ваха Беков исполнит мечту о телевизоре Ахмеда Тумгоева из сельского поселения Экажево.
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