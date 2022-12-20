Глава Миннаца Ингушетии подарит ребенку телевизор на Новый год

«Новый год — это в первую очередь весёлый детский праздник. У родителей некоторых детей нет возможности исполнить даже самые скромные мечты. Помочь им в этом можем мы», — подчеркнул Ваха Беков.

Напомним, ежегодное благотворительное мероприятие «Ёлка желаний» уже стало традиционным в Ингушетии.