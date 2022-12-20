Глава Миннаца Ингушетии подарит ребенку телевизор на Новый год

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Руководитель Министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии Ваха Беков исполнит мечту о телевизоре Ахмеда Тумгоева из сельского поселения Экажево.

«Новый год — это в первую очередь весёлый детский праздник. У родителей некоторых детей нет возможности исполнить даже самые скромные мечты. Помочь им в этом можем мы», — подчеркнул Ваха Беков.

Напомним, ежегодное благотворительное мероприятие «Ёлка желаний» уже стало традиционным в Ингушетии.

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