ЕГЭ

Глава Минобрнауки Ингушетии и сенатор Мухарбек Барахоев посетили пункты проведения ЕГЭ

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В день проведения ЕГЭ по математике вице-премьер — министр образования и науки региона Эсет Бокова совместно с сенатором РФ, председателем ГЭК Мухарбеком Барахоевым посетила экзаменационные пункты, пообщалась с выпускниками и родителями.

«Во время сдачи ЕГЭ важно собраться мыслями, настроить себя на успех. Желаю каждому выпускнику хороших результатов и в дальнейшем успешного поступления в выбранный вуз», — отметила Эсет Бокова, обращаясь к участникам ЕГЭ.

В ходе посещения пунктов проведения экзаменов министр осмотрела аудитории, штаб, медкабинеты. Отмечается, что везде велось видеонаблюдение в режиме онлайн, ход экзаменов контролировали сотрудники Минобрнауки Ингушетии, члены государственной экзаменационной комиссии и федеральные общественные наблюдатели.

Напомним, основной период ЕГЭ-2023 пройдет с 26 мая по 1 июля. 5 июня выпускники будут сдавать экзамены по истории и физике. В Министерстве образования и науки Ингушетии работает телефон горячей линии по вопросам ЕГЭ: 8 (8732) 22-25-73.

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