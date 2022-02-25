Глава Минобрнауки Ингушетии поздравила победителей шахматного турнира «Королевский гамбит»

0

Министр образования и науки республики Эсет Бокова встретилась с участниками команды победителей шахматного турнира «Королевский гамбит» — учащимися гимназии № 1 города Назрани, сообщили газете «Ингушетия» в администрации города.

Руководитель ведомства вручила ребятам кубок и дипломы.

«Считаю, что детей, увлеченных игрой в шахматы, нужно поощрять, поддерживать и направлять их способности и умения в правильное русло. Хочу еще раз поздравить наших юных шахматистов с победой в этой непростой интеллектуальной битве и пожелать огромных успехов в будущем», — отметила министр.

Напомним, что финал шахматного турнира состоялся в школе № 4 сельского поселения Кантышево. За победу боролись 36 школьников в составе 9 команд — представителей Назрани, Магаса, Малгобека, Сунжи, Карабулака и Малгобекского, Назрановского, Сунженского и Джейрахского районов.

По итогам соревнования первое место заняла команда гимназии № 1 г. Назрани, второе место — ученики школы № 3 г. Малгобека, третье место досталось шахматистам школы № 1 сельского поселения Троицкое.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Власти Малгобека дооснастят город пожарными гидрантами
В Джейрахском районе Ингушетии прошёл конкурс чтецов Корана
Водонасосную станцию Магаса оснастят камерами с распознаванием лица
Тренеры спортивных школ Назрановского района приняли участие во всероссийском семинаре
В Ингушетии назначили нового главу Насыр-Кортского округа города Назрани
Мэр Назрани Урусхан Евлоев сделал замечания директору рынка «Фабрика»
В Ингушетии усилят антитеррористические меры
В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии состоялась презентация третьего сборника «Я — очевидец»
В Ингушетии стартовало народное голосование за официальную эмблему 30-летия возрождения республики
В музее ИЗО Ингушетии состоится открытие выставки «Декоративно-прикладное искусство Дагестана»
В горной части Ингушетии ожидается сильный ветер

Главное

Яндекс.Метрика

 