Глава Минобрнауки Ингушетии поздравила победителей шахматного турнира «Королевский гамбит»

Руководитель ведомства вручила ребятам кубок и дипломы.

«Считаю, что детей, увлеченных игрой в шахматы, нужно поощрять, поддерживать и направлять их способности и умения в правильное русло. Хочу еще раз поздравить наших юных шахматистов с победой в этой непростой интеллектуальной битве и пожелать огромных успехов в будущем», — отметила министр.

Напомним, что финал шахматного турнира состоялся в школе № 4 сельского поселения Кантышево. За победу боролись 36 школьников в составе 9 команд — представителей Назрани, Магаса, Малгобека, Сунжи, Карабулака и Малгобекского, Назрановского, Сунженского и Джейрахского районов.

По итогам соревнования первое место заняла команда гимназии № 1 г. Назрани, второе место — ученики школы № 3 г. Малгобека, третье место досталось шахматистам школы № 1 сельского поселения Троицкое.