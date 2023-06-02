Глава Минобрнауки Ингушетии приняла участие во Всероссийской акции «Спасибо учителю»

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Заместитель председателя правительства — министр образования и науки региона присоединилась к Всероссийской акции «Спасибо учителю» и выразила слова благодарности любимому педагогу Евлоевой Совдат Нурадиновне.

«Совдат Нурадиновна со школьной скамьи привила мне любовь к русскому языку и литературе, вкладывая душу в каждое занятие, подыскивая индивидуальный подход к объяснению сложных тем, мотивируя на учебу, заинтересовывая предметом благодаря нетривиальной подаче материала. Я считаю, что педагогом может стать только человек с открытой душой, человек, которому не чужды чувства эмпатии, любви, милосердия, терпения и заботы. Именно эти черты характера присущи Совдат Нурадиновне, которая уже 48 лет преподает в школе русский язык и литературу. Являясь ветераном педагогического труда, она своим примером ведет за собой учеников. Доносит до них такие простые истины, как порядочность, взаимопонимание, доброта, честность и дружба. Огромное спасибо, Совдат Нурадиновна, за Ваш каждодневный, нелегкий, титанический труд! Желаю Вам душевных сил, тепла, щедрости, здоровья и благополучия!» —обратилась Эсет Бокова к любимому педагогу.

Напомним, в рамках объявленного Года педагога и наставника министр просвещения России Сергей Кравцов предложил россиянам поблагодарить своих учителей за их труд, мудрость и трепетное отношение.

 

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