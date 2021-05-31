Глава Минприроды Ингушетии занял пост вице-премьера на время отпуска Илезова

«Михаил Илезов ушел в отпуск, исполнение обязанностей первого заместителя председателя правительства возложено на Магомеда Евлоева», — отметили в пресс-службе.

По его словам, соответствующее распоряжение подписал Глава региона.

Как сообщала ранее газета «Ингушетия», Евлоев возглавляет министерство природных ресурсов и экологии республики с мая 2020 года. На эту должность он назначен указом главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова. На министерском посту он сменил Мухарбека Пугоева, покинувшего пост и. о. руководителя ведомства по собственному желанию.

Он — выпускник Ингушского государственного университета по специальности «юриспруденция». В период с сентября 2005 года по июль 2007 года работал в Арбитражном суде республики. А с 2013 года — в управлении Федеральной службы судебных приставов по Ингушетии, занимал должность заместителя руководителя ведомства.