Глава Минздрава Ингушетии посетила республиканский онкологический диспансер с инспекцией

Главврач диспансера Муса Гезгиев провел небольшую презентацию по основным показателям работы учреждения и обозначил основные задачи, стоящие перед ним на сегодняшний день. А также отметил, что благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение» за последние несколько лет удалось повысить выявляемость онкологических заболеваний на ранних стадиях.

В ходе визита Рукият Торшхоева осмотрела все отделения, отметила хорошую оснащенность и качество работы нового оборудования, приобретённого в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

А также дала положительную оценку материально-технической базе и отметила важность лечебного процесса онкологических больных, их полноценного лекарственного обеспечения, без перебоев.

Напомним, ГБУЗ «Республиканский онкологический диспансер» функционирует с 2017 года и является специализированным медицинским учреждением, где оказывается полный комплекс медицинской помощи пациентам со злокачественными новообразованиями различных локализаций. Основные направления в работе — раннее выявление, диагностика, профилактика, лечение злокачественных новообразований и предраковых заболеваний, реабилитация онкологических больных.

В настоящее время в диспансере функционирует хирургическое, анестезиолого-реанимационное, паллиативное и радиотерапевтическое отделение, имеющее источник ионизирующего излучения для проведения операций брахитерапии «Нуклетрим», предназначенный для лечения злокачественных опухолей любой локализации.

Диспансер рассчитан на 110 коек и оснащен самым последним оборудованием.