Глава Минздрава Ингушетии посетила с инспекцией Малгобекскую центральную районную больницу

Как сообщили в Минздраве региона, стационарная специализированная медицинская помощь оказывается в 11 лечебных отделениях больницы, где лечебно-диагностический процесс обеспечивается 5 диагностическими и лечебно-вспомогательными отделениями, оснащенными современным медицинским оборудованием.

Отмечается, что в местной поликлинике ведется амбулаторный прием на 500 посещений в смену. Также амбулаторно-поликлиническая помощь оказывается в 8 сельских врачебных амбулаториях и 3 фельдшерско-акушерских пунктах.

В ходе визита, Зарема Антошкиева осмотрела все отделения больницы, пообщалась с пациентами, отметила хорошую оснащенность и качество работы нового оборудования, приобретённого в рамках нацпроекта «Здравоохранение». А также проверила работу КТ-аппарата, обеспеченность лекарственными препаратами и средствами индивидуальной защиты.