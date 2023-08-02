Здравоохранение

Глава Минздрава Ингушетии посетила с инспекцией Малгобекскую центральную районную больницу

0

Малгобекскую центральную районную больницу, многопрофильное учреждение, с инспекцией посетила и. о. министра здравоохранения Ингушетии Зарема Антошкиева.

Как сообщили в Минздраве региона, стационарная специализированная медицинская помощь оказывается в 11 лечебных отделениях больницы, где лечебно-диагностический процесс обеспечивается 5 диагностическими и лечебно-вспомогательными отделениями, оснащенными современным медицинским оборудованием.

Отмечается, что в местной поликлинике ведется амбулаторный прием на 500 посещений в смену. Также амбулаторно-поликлиническая помощь оказывается в 8 сельских врачебных амбулаториях и 3 фельдшерско-акушерских пунктах.

В ходе визита, Зарема Антошкиева осмотрела все отделения больницы, пообщалась с пациентами, отметила хорошую оснащенность и качество работы нового оборудования, приобретённого в рамках нацпроекта «Здравоохранение». А также проверила работу КТ-аппарата, обеспеченность лекарственными препаратами и средствами индивидуальной защиты.

 

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Более 260 млн рублей заплатят энергетикам по решению судов должники в Ингушетии
В Ингушетии вырос спрос на ипотечные кредиты
Общественники Ингушетии выступили за предоставление справки об отсутствии ВИЧ при бракосочетании
В Сунже появится оздоровительный центр с бассейном и спортзалом
Абитуриентов Ингушетии призвали выбирать технические специальности
Глава администрации столицы Ингушетии провел прием граждан
Премьер Владимир Сластенин представил коллективу НТРК «Ингушетия» нового руководителя
Центробанк опубликовал финансовую статистику
Национальную телерадиокомпанию Ингушетии возглавил Шамсудин Боков
Минприроды Ингушетии объявила старт конкурса «Надежный партнер — Экология»
В Назрановском районе Ингушетии прошло первенство республики по самбо

Главное

Яндекс.Метрика

 