Конгресс

Глава Минздрава Ингушетии принимает участие в конгрессе «Национальное здравоохранение — 2022»

0

Министр здравоохранения Ингушетии Магомедбашир Балаев вместе с коллегами принимает участие в первом конгрессе с международным участием «Национальное здравоохранение — 2022», проходящем в Москве.

Как сообщили газете «Ингушетия» в ведомстве здравоохранения региона, конгресс станет флагманским мероприятием Минздрава России, на котором участники смогут обсудить ключевые вопросы организации системы организации услуг и выработать конкретные решения по ее развитию с учетом достижения национальных целей и приоритетов в сфере охраны здоровья граждан.

Отмечается, что конгресс будет проходить в гибридном формате: очно и онлайн. В рамках онлайн-сессий эксперты обсудят лучшие российские и международные практики организации здравоохранения, стандартизацию в диагностике и лечении заболеваний, цифровую трансформацию и управление на основе данных, мероприятия по обеспечению кадрового потенциала в системе здравоохранения, современные инструменты и тренды управления здоровьем, инновации в здравоохранении.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Вопросы взаимодействия бизнеса и государства обсудят на двухдневном форуме ФАС в Ингушетии
СУ СКР по Ингушетии предупреждает о новом виде телефонного мошенничества
В селе Кантышево Ингушетии начато строительство нового здания участковой больницы
Глава сельской администрации в Ингушетии уплатит штраф за неинформирование о вакантных рабочих местах
Четырехлетняя девочка погибла после падения из окна квартиры многоэтажки в Ингушетии
Музей ИЗО Ингушетии получил в дар копию книги «Хаджи-Мурат» Толстого 1935 года издания
В Ингушетии продолжается формирование именной Ингушской роты для участия в СВО
В Ингушетии очистили русла рек Сунжа и Асса в рамках экологической акции «Вода России»
В городе Карабулаке Ингушетии выполнен план на весенний призыв в армию
В Ингушетии за две недели огнеборцы 11 раз привлекались на тушение пожаров
В Ингушетии к 5 годам в колонии-поселении приговорили виновника ДТП с четырьмя погибшими

Главное

Яндекс.Метрика

 