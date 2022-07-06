Как сообщили газете «Ингушетия» в ведомстве здравоохранения региона, конгресс станет флагманским мероприятием Минздрава России, на котором участники смогут обсудить ключевые вопросы организации системы организации услуг и выработать конкретные решения по ее развитию с учетом достижения национальных целей и приоритетов в сфере охраны здоровья граждан.

Отмечается, что конгресс будет проходить в гибридном формате: очно и онлайн. В рамках онлайн-сессий эксперты обсудят лучшие российские и международные практики организации здравоохранения, стандартизацию в диагностике и лечении заболеваний, цифровую трансформацию и управление на основе данных, мероприятия по обеспечению кадрового потенциала в системе здравоохранения, современные инструменты и тренды управления здоровьем, инновации в здравоохранении.