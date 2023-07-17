Глава Минздрава Ингушетии проверила состояние маленьких пациентов Перинатального центра в Назрани

По словам заведующего отделением реанимации новорожденных Магомеда Даурбекова, в настоящее время в отделении находятся 19 новорождённых детей, за жизнь которых борются врачи.

Более того, заведующий отделением рассказал руководителю регионального министерства о диагнозах маленьких пациентов. Так, в центре находится маленькая девочка, которая родилась недоношенной и столкнулась с врожденной пневмонией и тяжелой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточностью. Ребенка транспортировали из специализированного центра реанимации и интенсивной терапии на аппарате ИВЛ. В процессе борьбы с пневмонией возникло острое почечное повреждение, и сейчас врачи проводят перитонеальный диализ для поддержания функции почек. Состояние малышки остается тяжелым, но благодаря проводимой терапии удалось достичь определенного снижения тяжести повреждения почек.

Министр здравоохранения, сообщила её пресс-служба, высоко оценила работу специалистов и особо отметила труд реаниматолога Магомеда Даурбекова, который неустанно работает над выздоровлением этих маленьких пациентов, а также подчеркнула, что Минздрав на особом контроле будет держать работу центра и всегда готов оказать всё необходимое содействие и поддержку в любых вопросах.

«Благо, сегодня у вас есть всё для того, чтобы работать в ногу со временем. Имеется всё оборудование соответствующее современным требованиям. Ваш труд очень важен и благороден. И работая с такими беззащитными детьми вы каждый день совершаете подвиг», — сказала Зарема Антошкиева.