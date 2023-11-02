Здравоохранение

Глава Минздрава Ингушетии выявила недочеты в ходе строительства нового психоневрологического диспансера

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Министр здравоохранения Ингушетии Зарема Антошкиева выявила несколько нарушений в здании нового психоневрологического и наркологического диспансера в сельском поселении Плиево Назрановского района.

Об этом стало известно после оценки министром состояния и готовности объекта к предоставлению качественной медицинской помощи пациентам. В ходе осмотра Антошкиева обратила внимание на несколько недочетов, которые требуют внимания и исправления.

Глава Минздрава республики, сообщила её пресс-служба, отметила, что для обеспечения полноценного функционирования диспансера совместно с министерством строительства республики будут предприняты необходимые меры для устранения выявленных нарушений.

Напомним, здание медицинского учреждения возводится в рамках реализации государственной программы «Развитие здравоохранения». В диспансере будет оказываться специализированная психиатрическая и наркологическая помощь. Мощность четырехэтажного здания площадью более 10 тыс. кв. метров составляет 100 посещений в смену для взрослых и детей, со стационаром на 150 коек и дополнительным блоком общепита.

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