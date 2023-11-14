Глава МВД Ингушетии награжден медалью «За заслуги в службе в особых условиях»

«Решением министра внутренних дел России Владимира Колокольцева глава МВД по региону генерал-лейтенант полиции Михаил Коробкин удостоен ведомственной награды», — отметил собеседник издания.

Он подчеркнул, что успешное руководство большим коллективом в непростых условиях, организация эффективного выполнения личным составом поставленных задач, достижение высоких результатов в служебной деятельности достойны уважения и не остаются незамеченными руководством и коллегами.

«Важная ведомственная награда символизирует признание заслуг руководства регионального МВД и стимулирует коллектив к несению службы с полной отдачей сил и способностей во благо общества, государства и каждого человека», — добавили в пресс-службе министерства внутренних дел по Ингушетии.