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Глава МВД Ингушетии посетил Северо-Кавказский институт повышения квалификации в Нальчике

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Министр внутренних дел по Ингушетии генерал-лейтенант полиции Михаил Коробкин посетил Северо-Кавказский институт повышения квалификации (филиал) Краснодарского университета МВД России, где проходят обучение ингушские правоохранители.

В сопровождении начальника вуза полковника полиции Заурби Шхагапсоева, Коробкин ознакомился с учебно-материальной базой филиала, условиями обучения, воспитания и быта слушателей. Шхагапсоев отметил хорошую подготовку слушателей, направляемых МВД по Ингушетии. Также он рассказал гостю о проводимых в институте культурно-массовых и спортивных мероприятиях.

Генерал с интересом осмотрел дом-музей института, учебные тиры, столовую и общежитие слушателей. А в актовом зале образовательной организации прошла его встреча с профессорско-преподавательским составом, сотрудниками и слушателями института.

Коробкин отметил, что в институте созданы все необходимые условия для освоения азов полицейской профессии, поблагодарил руководство и личный состав за качественную работу на данном направлении и напутствовал сотрудников МВД республике, проходящих в институте профессиональную подготовку, на успешную учебу и службу.

«Главный полицейский Ингушетии постоянно уделяет пристальное внимание подготовке и совершенствованию кадров, замещающих должности в штате регионального министерства, справедливо считая, что качество работы органов внутренних дел, эффективность реализации ими возложенных обязанностей, в первую очередь, зависят от уровня знаний и подготовленности сотрудников», — отметили в пресс-службе силового ведомства.

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