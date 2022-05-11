Соболезнование

Глава МВД Ингушетии выразил соболезнования в связи со смертью полковника милиции в отставке Амирхана Плиева

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Амирхан Плиев (в центре)

Министр внутренних дел по Ингушетии Михаил Коробкин выразил соболезнования родным и близким полковника милиции в отставке Амирхана Плиева, отметив, что органы внутренних дел по республике понесли большую утрату, сообщает пресс-служба ведомства.

«Амирхан Плиев более 30 лет отдал службе в органах внутренних дел СССР и Российской Федерации. Будучи сильным управленцем, он, в качестве первого руководителя УВД по Ингушской Республике, стоял у истоков образования системы органов внутренних дел Ингушетии», — отметил генерал-лейтенант полиции.

По его словам, соратники полковника Плиева отмечали его высокие моральные качества, богатую эрудицию, великолепную память, твердую волю и профессионализм.

«От себя лично и всего коллектива министерства внутренних дел по Республике Ингушетия выражаю глубокие соболезнования родным и близким Амирхана Аббасовича Плиева», — говорится в обращении.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что после непродолжительной болезни в возрасте 80 лет ушел из жизни первый начальник УВД Ингушетии Амирхан Плиев.

Уроженец сельского поселения Плиево Амирхан Аббасович проходил срочную службу матросом в городе Севастополь с 1960 по 1963 годы. С 23 лет вплоть до 1992 года прослужил в рядах внутренних войск МВД СССР. Успешно окончил Орджоникидзевское военное училище, после чего занимал различные должности среднего начальствующего состава по Казахской и Киргизской ССР, дойдя до заместителя начальника политотдела 101-й конвойной дивизии УВВ МВД СССР по Уралу.

Амирхан Плиев стоял у истоков образования органов внутренних дел Ингушетии. Также возглавлял Горский кадетский корпус и работал в военном комиссариате республики.

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