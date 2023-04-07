Глава Назрани посетил семью погибшего в результате столкновения с террористами полицейского

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Башир Хаутиев

Глава Назрани Урусхан Евлоев посетил семью погибшего накануне сотрудника правоохранительных органов Ингушетии Башира Хаутиева.

Как сообщили в мэрии города, в ходе вооруженного боестолкновения с террористическим подпольем в Малгобекском районе, защищая республику от бандитов, погиб достойный сын ингушского народа Башир Хаутиев.

«По долгу службы, но ценой своей жизни майор Башир Хаутиев героически принял бой за свою родину против террористов», — подчеркнул мэр на встрече с семьёй погибшего.

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